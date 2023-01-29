Başkent derbisinde gülen Kartal oldu

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Hakan Gök, Cem Öksüzoğulları
C.B.Gençlik Gücü: Beren, Erin (70.Dk Mahmut), Ümitcan, İbrahim Karadal (85.Dk Özgür), Hasan Akkuyu, Mishali, Rifat, Ali Akbulut (27.Dk Sezgin), Hasan Seyhan, Turgut, Aşkın
Yenicami: Ercan, Yakup(87.Dk Onur), Fikret (75.Dk Emirhan), Mehmet Göktaş, Hascan, Asrın (87.Dk Hasan), Sylla, Koray (75.Dk Boran), Berkem, Kaan, Ali Bayır (46.Dk Cenker)
Goller: 90.Dk Mishali (GG)-4,25 ve 62. Dk Sylla,67.Dk Cenker (Yenicami)
AKSA Süper Ligin 16. Haftasında China Bazaar Gençlik Gücü, Yenicami’yi Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti. Başkent derbisinde oyunun kontrolü eksik oyuncularına rağmen tamamen Yenicami’deydi. Siyah beyazlılar, ilk devreyi Sylla’nın golleriyle 2 – 0 önde tamamladı. İkinci devrede de oyun üstünlüğünü koruyan Yenicami, Sylla ve Cenker ile farkı 4’e çıkardı. 0 – 4’lük skordan sonra Yenicami genç oyuncularını sahaya sürerken, China Bazaar Gençlik Gücü Mishali ile golü buldu ve maç 4 – 1 sona erdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.