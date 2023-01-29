banner875
banner885
Hentbolda KTSYD turnuvası start aldı
Hentbolda KTSYD turnuvası start aldı
4 0
Doğunun efendisi Gençler Birliği
Doğunun efendisi Gençler Birliği
71 0
 
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
30 0
İsveç Başbakanı Kristersson:
İsveç Başbakanı Kristersson: "Provokatörler, İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye çalışıyor"
10 0
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
14 0
Araştırma:
Araştırma: "Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor olabilir"
18 0
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
26 0
banner878

Başkent derbisinde gülen Kartal oldu

banner476

AKSA Süper Ligin 16. Haftasında Başkent derbisinde karşı karşıya gelen Gençlik Gücü ile Yenicami arasındaki mücadelede Yenicami Sylla’nın attığı 3 gol ve Cenker’in golüyle rakibini 4 -1 mağlup etti

banner825
Başkent derbisinde gülen Kartal oldu
Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Hakan Gök, Cem Öksüzoğulları
C.B.Gençlik Gücü: Beren, Erin (70.Dk Mahmut), Ümitcan, İbrahim Karadal (85.Dk Özgür), Hasan Akkuyu, Mishali, Rifat, Ali Akbulut (27.Dk Sezgin), Hasan Seyhan, Turgut, Aşkın
Yenicami: Ercan, Yakup(87.Dk Onur), Fikret (75.Dk Emirhan), Mehmet Göktaş, Hascan, Asrın (87.Dk Hasan), Sylla, Koray (75.Dk Boran), Berkem, Kaan, Ali Bayır (46.Dk Cenker)
Goller: 90.Dk Mishali (GG)-4,25 ve 62. Dk Sylla,67.Dk Cenker (Yenicami)
 
AKSA Süper Ligin 16. Haftasında China Bazaar Gençlik Gücü, Yenicami’yi Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti. Başkent derbisinde oyunun kontrolü eksik oyuncularına rağmen tamamen Yenicami’deydi. Siyah beyazlılar, ilk devreyi Sylla’nın golleriyle 2 – 0 önde tamamladı. İkinci devrede de oyun üstünlüğünü koruyan Yenicami, Sylla ve Cenker ile farkı 4’e çıkardı. 0 – 4’lük skordan sonra Yenicami genç oyuncularını sahaya sürerken, China Bazaar Gençlik Gücü Mishali ile golü buldu ve maç 4 – 1 sona erdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.