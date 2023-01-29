Başkent derbisinde gülen Kartal oldu

AKSA Süper Ligin 16. Haftasında Başkent derbisinde karşı karşıya gelen Gençlik Gücü ile Yenicami arasındaki mücadelede Yenicami Sylla’nın attığı 3 gol ve Cenker’in golüyle rakibini 4 -1 mağlup etti

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Hakan Gök, Cem Öksüzoğulları

C.B.Gençlik Gücü: Beren, Erin (70.Dk Mahmut), Ümitcan, İbrahim Karadal (85.Dk Özgür), Hasan Akkuyu, Mishali, Rifat, Ali Akbulut (27.Dk Sezgin), Hasan Seyhan, Turgut, Aşkın

Yenicami: Ercan, Yakup(87.Dk Onur), Fikret (75.Dk Emirhan), Mehmet Göktaş, Hascan, Asrın (87.Dk Hasan), Sylla, Koray (75.Dk Boran), Berkem, Kaan, Ali Bayır (46.Dk Cenker)

Goller: 90.Dk Mishali (GG)-4,25 ve 62. Dk Sylla,67.Dk Cenker (Yenicami)



AKSA Süper Ligin 16. Haftasında China Bazaar Gençlik Gücü, Yenicami’yi Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti. Başkent derbisinde oyunun kontrolü eksik oyuncularına rağmen tamamen Yenicami’deydi. Siyah beyazlılar, ilk devreyi Sylla’nın golleriyle 2 – 0 önde tamamladı. İkinci devrede de oyun üstünlüğünü koruyan Yenicami, Sylla ve Cenker ile farkı 4’e çıkardı. 0 – 4’lük skordan sonra Yenicami genç oyuncularını sahaya sürerken, China Bazaar Gençlik Gücü Mishali ile golü buldu ve maç 4 – 1 sona erdi.

