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Başkanların arasına teller girdi

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Başkanların arasına teller girdi
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Niyazi ERGÜLEN
AKSA Birinci Ligde 9. haftada Emek Stadında oynanan Bostancı Bağcıl – Düzkaya maçında Bostancı Bağcıl’ın eski başkanı ve yönetici Hasan Besim ile Düzkaya başkanı Vedat Hacıabitoğlu takımlarının başarısı için uğraştılar.
Yönetici olarak yedek kulübesinde olan Hasan Besim saha içerisinde yer alırken, Düzkaya başkanı Vedat Hacıabitoğlu saha dışından takımına destek verdi. Her 2 başkan da maç öncesinde tellerin arasından birbirlerine başarılar dilerken, 90 dakika sonunda ise gülen taraf1 – 0’lık skorla Bostancı Bağcıl yöneticisi Hasan Besim oldu.
 
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