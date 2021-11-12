Başkanlar takdir topladı

Niyazi ERGÜLEN

AKSA Süper Ligin sekizinci haftasında Lefke 16 Ağustos Stadında oynanan Lefke – Gönyeli maçı sırasında başkanların sergilediği dostluk gösterisi, maça da yansıdı.

Maç öncesinde Gönyelilileri dostça karşılayan Lefkeliler iyi bir konukseverlik yaptılar. Lefke kulüp başkanı Adnan Doğruyol ile Gönyeli kulüp başkanı Mehmet Çıldır’ın fair play ruhuna uygun davranışlar sergilemeleri takdir topladı.

Maçtan önce de Lefke yönetiminin Kasım için hazırlattığı plaketi, Kasım’a Gönyeli kulüp başkanı Mehmet Çıldır takdim etmişti.

