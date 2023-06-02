Basın, Meclis’i yendi

Basın mensuplarının oluşturduğu takım ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, dostluk maçında karşılaştılar.
Lefkoşa Dereboyu’ndaki çim sahada oynanan Basın – Meclis maçını gazeteci Hüseyin Ekmekçi yönetti. Keyifli geçen maçın ilk devresinde daha etkili olan Basın Takımı forvette özellikle Serhat İncirli’nin iyi oyunuyla devreyi Meclisi Takımı karşısında 4 – 0 önde tamamladı.
İkinci devrede eksik oynamasına rağmen Meclisi Takımı oyunda dengeyi kurarken, pozisyonlardan ve 1 penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu devrede karşılıklı birer gol atılınca maç 5 – 1 Basın Takımı üstünlüğünde sona erdi.
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