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Başakşehir ile Galatasaray sessiz sedasız

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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı

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Başakşehir ile Galatasaray sessiz sedasız

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren turuncu-lacivertli ekibe konuk oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetti.

Müsabakanın ilk 10 dakikasında pozisyonlar bulan Galatasaray, skoru değiştiremedi. Ardından oyuna ağırlığını koyan ev sahibi takım da girdiği pozisyonları gole çeviremeyince devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

Maçın ikinci yarısında sarı-kırmızılılar pozisyon üretmekte zorlanırken, Medipol Başakşehir üst üste tehlikeli ataklar geliştirdi. Sol kanatta Mısırlı hücum oyuncusu Trezeguet ile etkili olan ev sahibi takım, kaleci Fernando Muslera'yı geçemedi. Son dakikalarda Barış Alper Yılmaz ve Bafetimbi Gomis ile pozisyona giren Galatasaray, golü bulamadı. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu skorun ardından Galatasaray, puanını 48'e çıkardı ve 13. sırada kaldı. Avrupa kupaları için mücadele eden Medipol Başakşehir ise 61 puanla 4. sırada yer aldı.

Galatasaray'dan üst üste puan kaybı

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 2 maçında sadece 1 puan alabildi. Ligde kötü bir sezon geçiren ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, 35. haftada sahasında 3-2 kaybettiği Demir Grup Sivasspor maçının ardından Medipol Başakşehir karşılaşmasında da puan kaybetti.

Başakşehir'e 5 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, son yılların formda takımı Medipol Başakşehir'e 5 maçtır yenilmiyor.

Turuncu-lacivertliler karşısında son yenilgisini 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan Galatasaray, kalesinde 2 gol gördü.

Galatasaray, deplasmanda rakibine karşı son 4 maçı da kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, dış sahadaki müsabakalarda 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

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