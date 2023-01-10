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Başakşehir'den tranfserde bir ilk

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Medipol Başakşehir, Çinli futbolcu Shaocong Wu'yu kadrosuna dahil etti

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Başakşehir'den tranfserde bir ilk

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou'da oynayan ve Çin Halk Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Süper Lig'in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.
 

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Etiketler; #Çinli #Başakşehir
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