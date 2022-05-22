Başakşehir Avrupa biletini kaptı

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, sezonu 4. sırada tamamlayıp, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Medipol Başakşehir, Stefano Okaka'nın golüyle 11. dakikada 1-0 öne geçti. Turuncu-lacivertliler, 31. dakikada Alexandu Epureanu ile skoru 2-0 yaptı. 42. dakikada Serdar Gürler bir gol daha bulan Başakşehir, soyunma odasına 3-0 üsttün gitti.

Trabzonspor, 59. dakikada Nwakaeme ile farkı 2'ye indirdi: 3-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Puanını 65'e çıkaran ve ligi 4. sırada bitiren UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ise 81 puanda kaldı. Bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'i yenseydi puanını 84'e yükselterek mücadele ettiği 48 sezon içerisinde en fazla puan topladığı sezona ulaşacaktı.



