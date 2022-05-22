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Başakşehir Avrupa biletini kaptı

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Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, sezonu 4. sırada tamamlayıp, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti

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Başakşehir Avrupa biletini kaptı
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Medipol Başakşehir, Stefano Okaka'nın golüyle 11. dakikada 1-0 öne geçti. Turuncu-lacivertliler, 31. dakikada Alexandu Epureanu ile skoru 2-0 yaptı. 42. dakikada Serdar Gürler bir gol daha bulan Başakşehir, soyunma odasına 3-0 üsttün gitti.
Trabzonspor, 59. dakikada Nwakaeme ile farkı 2'ye indirdi: 3-1
Kalan sürede başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Puanını 65'e çıkaran ve ligi 4. sırada bitiren UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.
Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ise 81 puanda kaldı. Bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'i yenseydi puanını 84'e yükselterek mücadele ettiği 48 sezon içerisinde en fazla puan topladığı sezona ulaşacaktı.
 
 
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