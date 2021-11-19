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Barkın:Mehmetçik’in başarısı için çalışıyorum

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Barkın:Mehmetçik’in başarısı için çalışıyorum
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Emre ASLAN
Futbola 6 yaşında Adana’da Seyhan Belediye Spor altyapısında başlayan Barkın Köse, futbol hayatını Mehmetçik Spor Kulübünde sürdürüyor.
Sağ kanatta oynayan ofansif özellikli futbolcu kötü alışkanlıklardan uzak durma adına hayatını futbola adarken, 2017 yılından bu yana KKTC’de forma giyiyor. Mehmetçik Spor Kulübünün başarılı olması için çalıştığını söyleyen Barkın Köse, altyapıya verilen önemin daha da artması hâlinde futbolumuzun daha iyi yerlerde olabileceğini belirtti.
 
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