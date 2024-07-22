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Balde imzayı attı

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Balde imzayı attı
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Süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik 15 Temmuz Pazartesi günü adaya getirdiği İbrahima Balde’ye bugün imza attırdı. Oyuncu ve menajerleri ile bir araya gelen Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan ve As Başkan Ebru Törehan oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayarak yıldız isim İbrahima Balde ile iki yıllık anlaşma sağladı.

Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan imza törenin ardından yaptığı açıklamada İbrahima Balde’nin önemli bir isim olduğunu ve kendisini aralarına kattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Balde ise yaptığı açıklamada kısa süre içinde çok sıcak bir ortamda olduğunun kendisini mutlu ettiğini atılan imzanın her iki tarafa da hayırlı olmasını söyledi.
 
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