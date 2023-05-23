banner913
banner932
İskele'de bazı gölgelere yarın elektrik verilemeyecek
İskele'de bazı gölgelere yarın elektrik verilemeyecek
27 0
Ataoğlu: “Müzeler, ülke ekonomisine katma değer sağlıyor”
Ataoğlu: “Müzeler, ülke ekonomisine katma değer sağlıyor”
11 0
 
Etler hem kaçak, hem de tarihi geçmiş!
Etler hem kaçak, hem de tarihi geçmiş!
154 0
Sinan Oğan’dan Erdoğan’a destek kararı
Sinan Oğan’dan Erdoğan’a destek kararı
14 0
DAÜ’de acı reçete hazır
DAÜ’de acı reçete hazır
23 0
Borussia Dortmund, şampiyonluğa göz kırptı
Borussia Dortmund, şampiyonluğa göz kırptı
10 0
Efsane tank, yeniden hayat buldu
Efsane tank, yeniden hayat buldu
1.2B 0
banner915

Bahtıkara, resmen Dumlupınar’da

banner476

Yonpaş Dumlupınar’da daha önce görev alan Evren Bahtıkara ile 2023-24 sezonu için imzalar kulüp lokalinde atıldı

banner825
Bahtıkara, resmen Dumlupınar’da
banner931
Süper Lig ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Evren Bahtıkara ve ekibiyle sözleşme imzaladı.
Yonpaş Dumlupınar’da daha önce görev alan Evren Bahtıkara ile 2023-24 sezonu için imzalar bugün kulüp lokalinde atıldı. 
Başkan Mehmet Evram ile yönetimin hazır bulunduğu imza töreninde Bahtıkara’nın teknik ekibi ile ilgili de bilgi verildi. 
Evren Bahtıkara’nın yeni sezon için teknik ekibi  şöyle:
Adem Ertem - Yardımcı Antrenör              
Hüseyin Mertol - Kaleci Antrenörü             
Mete Ünlücan - Forvet Gelişim Antrenörü          
Hicabi Demir - Scouting ve Performans Analisti                                          
Kemal Sanıvar - Performans Antrenörü     
Sabri Deniz - Maç ve Performans Analisti               
İbrahim Deniz - Malzeme ve Ekipman Sorumlusu                         
Osman Vaiz – Fizyoterapist
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.