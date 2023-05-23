Bahtıkara, resmen Dumlupınar’da

Yonpaş Dumlupınar’da daha önce görev alan Evren Bahtıkara ile 2023-24 sezonu için imzalar kulüp lokalinde atıldı

Süper Lig ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Evren Bahtıkara ve ekibiyle sözleşme imzaladı.

Yonpaş Dumlupınar’da daha önce görev alan Evren Bahtıkara ile 2023-24 sezonu için imzalar bugün kulüp lokalinde atıldı.

Başkan Mehmet Evram ile yönetimin hazır bulunduğu imza töreninde Bahtıkara’nın teknik ekibi ile ilgili de bilgi verildi.

Evren Bahtıkara’nın yeni sezon için teknik ekibi şöyle:

Adem Ertem - Yardımcı Antrenör

Hüseyin Mertol - Kaleci Antrenörü

Mete Ünlücan - Forvet Gelişim Antrenörü

Hicabi Demir - Scouting ve Performans Analisti

Kemal Sanıvar - Performans Antrenörü

Sabri Deniz - Maç ve Performans Analisti

İbrahim Deniz - Malzeme ve Ekipman Sorumlusu

Osman Vaiz – Fizyoterapist

