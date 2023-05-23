Bahtıkara, resmen Dumlupınar’da

Süper Lig ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Evren Bahtıkara ve ekibiyle sözleşme imzaladı.
Yonpaş Dumlupınar’da daha önce görev alan Evren Bahtıkara ile 2023-24 sezonu için imzalar bugün kulüp lokalinde atıldı.
Başkan Mehmet Evram ile yönetimin hazır bulunduğu imza töreninde Bahtıkara’nın teknik ekibi ile ilgili de bilgi verildi.
Evren Bahtıkara’nın yeni sezon için teknik ekibi şöyle:
Adem Ertem - Yardımcı Antrenör
Hüseyin Mertol - Kaleci Antrenörü
Mete Ünlücan - Forvet Gelişim Antrenörü
Hicabi Demir - Scouting ve Performans Analisti
Kemal Sanıvar - Performans Antrenörü
Sabri Deniz - Maç ve Performans Analisti
İbrahim Deniz - Malzeme ve Ekipman Sorumlusu
Osman Vaiz – Fizyoterapist
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.