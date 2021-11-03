Bağcıl, Bayram Dağgül'e emanet

AKSA 1.Lig'in Güzelyurt ekiplerinden Bostancı Bağcıl'da takımın başına Bayram Dağgül getirildi.

Başkan Hasan Besim'le bugün el sıkışan genç çalıştırıcı, bu hafta oynanacak olan Görneç maçında takımın başında olacak.

Bağcıl takımını daha önce Erhan Arıtan çalıştırıyordu.