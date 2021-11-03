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Bağcıl, Bayram Dağgül'e emanet

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Bağcıl, Bayram Dağgül'e emanet
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AKSA 1.Lig'in Güzelyurt ekiplerinden Bostancı Bağcıl'da takımın başına Bayram Dağgül getirildi. 
Başkan Hasan Besim'le bugün el sıkışan genç çalıştırıcı, bu hafta oynanacak olan Görneç maçında takımın başında olacak.
Bağcıl takımını daha önce Erhan Arıtan çalıştırıyordu.
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