Baf’ın gurur eseri

Niyazi ERGÜLEN

AKSA Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu kulübünde Ahmet Ertay başkanlığındaki yönetim kurulu kulübe ekonomik gelir sağlama adına önemli yatırımlar yaptı.

Yapılan yatırımlardan biri de antrenman sahası yanında bulunan araziye solar enerji sistemi kurmak oldu. Sistemi kurulumu tamamlanırken, kulüp tesislerinin elektriği buradan sağlanmaya başlandı. Üretilen 50 KW’lık enerji ile kulüp lokâli, saha ve su motorunun elektrik enerjisi karşılanıyor.

