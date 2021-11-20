Baf’a bir darbe de Göçmen’den

Göçmenköy, zayıf rakibi Baf Ülkü Yurdu’nu deplasmanda Cemal Yaşinses’in iki golüyle mağlup ederek geçtiğimiz haftaki mağlubiyeti telafi etti. Baf Ülkü Yurdu ise son sırada kaldı

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Özal Çağlayan, Olgun Canik

BÜY: Erdoğan, İbrahim Hatay, Hasan Sedatgil (Dk.70 Hüseyin Hürben), Osita (Dk.24 Ömer), Yusuf, Mustafa Yorulmaz, Berk (Dk.65 Doğan), Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Osman, Hüseyin

Göçmenköy: Ali Duvarcı, Hazar (Dk.70 Ali Üçtaş), Cemal Yaşınses, Bekir (Dk.90 Mahmut Amasyalı), Cemal Terkan, Hassan (Dk.82 Kemal), Umut (Dk.46 Reşit), Hüseyin Taşçı, Mevlüt Önal, Mehmet Göçben (Dk.46 Arda), Mahmut İneci

Goller: 44 ve 72.Dk Cemal Yaşınses (Göçmenköy)



Niyazi ERGÜLEN

AKSA Süper Lig'de 10.hafta mücadelesinde

Zaman zaman yağmur altında oynanan karşılaşmada kazanan 2 – 0'lık net skorla Göçmenköy oldu.Lefkoşa ekibine galibiyeti getiren golleri

Cemal Yaşinses’in her 2 devrede attığı birer golle son sıradaki rakibini mağlup eden Göçmenköy ligde 14 puana yükselirken, alt sıralardan iyice uzaklaştı. Baf Ülkü Yurdu ise 3 puanda kaldı.

Ligin 11.haftasında Göçmenköy, Lefke'yi konuk ederken, Baf Ülkü Yurdu da Yonpaş Dumlupınar'a konuk olacak.

Güzelyurt Üner Berkalp StadıOsman Özpaşa, Özal Çağlayan, Olgun CanikErdoğan, İbrahim Hatay, Hasan Sedatgil (Dk.70 Hüseyin Hürben), Osita (Dk.24 Ömer), Yusuf, Mustafa Yorulmaz, Berk (Dk.65 Doğan), Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Osman, HüseyinAli Duvarcı, Hazar (Dk.70 Ali Üçtaş), Cemal Yaşınses, Bekir (Dk.90 Mahmut Amasyalı), Cemal Terkan, Hassan (Dk.82 Kemal), Umut (Dk.46 Reşit), Hüseyin Taşçı, Mevlüt Önal, Mehmet Göçben (Dk.46 Arda), Mahmut İneci44 ve 72.Dk Cemal Yaşınses (Göçmenköy)AKSA Süper Lig'de 10.hafta mücadelesinde Baf Ülkü Yurdu ile Göçmenköy Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda karşı karşıya geldiler.Zaman zaman yağmur altında oynanan karşılaşmada kazanan 2 – 0'lık net skorla Göçmenköy oldu.Lefkoşa ekibine galibiyeti getiren golleri Cemal Yaşınses kaydetti.Cemal Yaşinses’in her 2 devrede attığı birer golle son sıradaki rakibini mağlup eden Göçmenköy ligde 14 puana yükselirken, alt sıralardan iyice uzaklaştı. Baf Ülkü Yurdu ise 3 puanda kaldı.Ligin 11.haftasında Göçmenköy, Lefke'yi konuk ederken, Baf Ülkü Yurdu da Yonpaş Dumlupınar'a konuk olacak.