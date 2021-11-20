Baf’a bir darbe de Göçmen’den

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Özal Çağlayan, Olgun Canik
BÜY: Erdoğan, İbrahim Hatay, Hasan Sedatgil (Dk.70 Hüseyin Hürben), Osita (Dk.24 Ömer), Yusuf, Mustafa Yorulmaz, Berk (Dk.65 Doğan), Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Osman, Hüseyin
Göçmenköy: Ali Duvarcı, Hazar (Dk.70 Ali Üçtaş), Cemal Yaşınses, Bekir (Dk.90 Mahmut Amasyalı), Cemal Terkan, Hassan (Dk.82 Kemal), Umut (Dk.46 Reşit), Hüseyin Taşçı, Mevlüt Önal, Mehmet Göçben (Dk.46 Arda), Mahmut İneci
Goller: 44 ve 72.Dk Cemal Yaşınses (Göçmenköy)
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Lig'de 10.hafta mücadelesinde Baf Ülkü Yurdu ile Göçmenköy Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda karşı karşıya geldiler.
Zaman zaman yağmur altında oynanan karşılaşmada kazanan 2 – 0'lık net skorla Göçmenköy oldu.Lefkoşa ekibine galibiyeti getiren golleri Cemal Yaşınses kaydetti.
Cemal Yaşinses’in her 2 devrede attığı birer golle son sıradaki rakibini mağlup eden Göçmenköy ligde 14 puana yükselirken, alt sıralardan iyice uzaklaştı. Baf Ülkü Yurdu ise 3 puanda kaldı.
Ligin 11.haftasında Göçmenköy, Lefke'yi konuk ederken, Baf Ülkü Yurdu da Yonpaş Dumlupınar'a konuk olacak.
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