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Baf, Mormenekşe’yi tek geçti

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Aksa 1. Ligin zirve hesapları yapan ekibi Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği Mormenekşe’yi Hasan Sedatgil’in penaltı golüyle 1 – 0 mağlup ederek iddiasını sürdürdü

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Baf, Mormenekşe’yi tek geçti
Stadyum:Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler:Serhan Şimşek, Hakan Gök, Halil Atlar
BÜY:Onurhan, Salih (75.Dk Ali Kerim), Hasan, Mustafa Çağlar (70.Dk Yahya), Mehmet Gürpınar, Mustafa Yorulmaz (78.Dk İbrahim), Ali Kemal, Mehmet Eren, Mustafa Gardiyanoğlu (75.Dk Ahmet), Metin, Osman
Mormenekşe:Doğuhan, Cemil (65.Dk Ertan), Mehmetali (78.Dk Sami), Fetin, Aziz, İrfan, Oytun (46.Dk Rıdvan), Erdoğ, Abbas (36.Dk Ahmet Can), Aykut, Gökay (65.Dk Burak)
Goller: 58.Dk (P) HasanSedatgil (BÜY)
 
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Birinci Ligin 18. Haftasında Baf Ülkü Yurdu, Mormenekşe’yi Üner Berkalp Stadında konuk etti.
Serkan Şimşek’in yönettiği karşılaşma çekişmeli ve sert geçerken, gol sesi çıkmayan ilk devre 0 – 0 sonuçlandı.
Özellikle Abbas’ın ilk devrede sakatlanıp oyundan çıkmasıyla savunma düzeni bozulan Mormenekşe karşısında etkili olan Baf Ülkü Yurdu 58’de Hasan Sedatgil’in penaltı golüyle 1 – 0 öne geçip, bu skoru maç sonuna kadar korumayı başardı.
 
 
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