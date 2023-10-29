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Baf'ın ilk kurbanı Gönyeli

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Aksa 1. Ligde puansız olan Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği zirve yarışında olan Gönyeli'yi 2 - 1 mağlup ederek ilk puanlarını ve galibiyetini aldı

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Baf'ın ilk kurbanı Gönyeli
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Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler:Turgay Misk, Sertan Alkın, Emre Çevikdal
BÜY: Ali, Mustafa Gardiyanoğlu, Muhammed, Mustafa Çağlar, Yusuf, Ahmet Çakır, Ali Kerim, Aytan, Osman, Rıdvan, Yankı
Gönyeli:Okyanus,Ahmet Can, Erol, İbrahim Öksüzoğulları, Kahraman, Metin, Ertuğrul, Cevdet, Berkay, İbrahim Kaba, İlyas
Goller:42.Dk Yusuf Yıldız, 89.Dk Onur (BÜY)- 90.Dk İlyas (Gönyeli)
 
Gökhan KUZU
Birinci Lig’de 6.hafta maçında Baf Ülkü Yurdu,Gönyeli’yi Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda konuk etti.
Haftaya nagalip son sırada giren ev sahibi Baf Ülkü Yurdu, zirve yarışındaki Gönyeli’ye karşı çok daha iyi futbol oynadı. Baf Ülkü Yurdu ilk devreyi Yusuf Yıldız’ın golüyle 1 – 0 önde tamamladı.
İkinci devrede uzun süre skoru koruyan Baf Ülkü Yurdu, Onur Konuğuş’un son anlardaki golüyle rahatladı. 2 – 0 Maçta Gönyeli’nin tek golü uzatma dakikalarında İlyas Yılmaz’dan geldi.2 – 1
 
Foto: Gökhan KUZU
 
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