Baf'ın ilk kurbanı Gönyeli

Aksa 1. Ligde puansız olan Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği zirve yarışında olan Gönyeli'yi 2 - 1 mağlup ederek ilk puanlarını ve galibiyetini aldı

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler:Turgay Misk, Sertan Alkın, Emre Çevikdal

BÜY: Ali, Mustafa Gardiyanoğlu, Muhammed, Mustafa Çağlar, Yusuf, Ahmet Çakır, Ali Kerim, Aytan, Osman, Rıdvan, Yankı

Gönyeli:Okyanus,Ahmet Can, Erol, İbrahim Öksüzoğulları, Kahraman, Metin, Ertuğrul, Cevdet, Berkay, İbrahim Kaba, İlyas

Goller:42.Dk Yusuf Yıldız, 89.Dk Onur (BÜY)- 90.Dk İlyas (Gönyeli)



Gökhan KUZU

Birinci Lig’de 6.hafta maçında Baf Ülkü Yurdu,Gönyeli’yi Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda konuk etti.

Haftaya nagalip son sırada giren ev sahibi Baf Ülkü Yurdu, zirve yarışındaki Gönyeli’ye karşı çok daha iyi futbol oynadı. Baf Ülkü Yurdu ilk devreyi Yusuf Yıldız’ın golüyle 1 – 0 önde tamamladı.

İkinci devrede uzun süre skoru koruyan Baf Ülkü Yurdu, Onur Konuğuş’un son anlardaki golüyle rahatladı. 2 – 0 Maçta Gönyeli’nin tek golü uzatma dakikalarında İlyas Yılmaz’dan geldi.2 – 1



Foto: Gökhan KUZU

Güzelyurt Üner Berkalp StadıTurgay Misk, Sertan Alkın, Emre ÇevikdalAli, Mustafa Gardiyanoğlu, Muhammed, Mustafa Çağlar, Yusuf, Ahmet Çakır, Ali Kerim, Aytan, Osman, Rıdvan, YankıOkyanus,Ahmet Can, Erol, İbrahim Öksüzoğulları, Kahraman, Metin, Ertuğrul, Cevdet, Berkay, İbrahim Kaba, İlyas42.Dk Yusuf Yıldız, 89.Dk Onur (BÜY)- 90.Dk İlyas (Gönyeli)Birinci Lig’de 6.hafta maçında Baf Ülkü Yurdu,Gönyeli’yi Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda konuk etti.Haftaya nagalip son sırada giren ev sahibi Baf Ülkü Yurdu, zirve yarışındaki Gönyeli’ye karşı çok daha iyi futbol oynadı. Baf Ülkü Yurdu ilk devreyi Yusuf Yıldız’ın golüyle 1 – 0 önde tamamladı.İkinci devrede uzun süre skoru koruyan Baf Ülkü Yurdu, Onur Konuğuş’un son anlardaki golüyle rahatladı. 2 – 0 Maçta Gönyeli’nin tek golü uzatma dakikalarında İlyas Yılmaz’dan geldi.2 – 1