Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen UEFA B Lisans Antrenör Kursu devam ediyor.

Teorik derslerin Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmet Sami Topcan Salonu’nda, pratik derslerin ise Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan antrenman sahalarında devam ettirilen kurslar, Eğitim Üst Kurulu Başkan Vekili, UEFA Pro Tudor lisanslı Teknik Direktör Mustafa Borataş tarafından veriliyor.

Yaklaşık 40 civarında kursiyer antrenörün katılım gösterdiği kurs onbeş gün sürecek. Kursla ilgili bilgi aktaran UEFA Pro Tudor lisanslı Teknik Direktör Mustafa Borataş, geçmişe göre çok daha detaylı bilgiler ve dersler verdiklerine dikkat çekti. Katılımcıların sayısından ve ilgisinden memnun olduklarını kaydeden Borataş, en iyi şekilde kursu tamamlamak hedefinde olduklarının altını çizdi. Borataş, Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi’nin de kursla ve kendileriyle yakından ilgilendiğini aktararak teşekkür etti.

