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Aysergi'nin yeni yabancısı Odafe Emmanuel

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Aysergi'nin yeni yabancısı Odafe Emmanuel
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Süper Lig'in yeni takımlarından Yeniboğaziçi 2. yabancı futbolcu kontenjanında Odafe Emmanuel ile anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz sezonu Mısır Ligi ekiplerinden Mallawi takımında geçiren kanat forvet oyuncusu Odafe bugün yapılan antrenmana katıldı.
Geçtiğimiz haftalarda Umar Basit’i yabancı kontenjanı olarak getiren ve oynanan hazırlık maçlarındaki performansı ile teknik heyetin de yönetimin beğenisini kazanan Umar’ın ardından Odafe ile anlaşıldı.
Süleymane Youla'nın ülkemize gelmesi sonrası anlaşıldığı açıklanmış ancak daha sonra ülkemizden ayrılarak forma giymeyeceğini belirtmişti.
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