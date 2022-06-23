Aydın’ın Doğan aşkı ağır bastı

Sezonun tamamlanmasıyla futbolu bırakma kararı alan Aydın Aygın, yeni sezonda Doğan Türk Birliği’nde devam etme kararı aldı

Futbolda 2021-22 sezonunun tamamlanmasının ardından futbolu bırakacağını açıklayan Aydın Aygın, yeni sezonda yeniden Doğan Türk Birliği forması giyme kararı aldığını duyurdu. Aygın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulübün kendisine olan ihtiyacı ve 27 formasını giydiği takımına yardımcı olma adına devam etme kararı aldığını belirterek “Her zaman aslolan Doğan’dır” ifadelerini kullandı.

Aydın Aygın’ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

“Geçtiğimiz sezon sonunda Başkanımız Bayar Piskobulu'ya ve teknik direktörümüz Caner Oshan'a mental anlamda yorulduğumu ve artık futbolu bırakma isteğimi belirtmiştim. Geldiğimiz noktada kulübün yeniden yapılanmaya girdiğini ve kulübün bu süreçte bana ihtiyacı olduğunu hem başkanımız Bayar Piskobulu hem de yeni teknik direktörümüz Turan Altay geçtiğimiz günlerde bana bildirdi. Ben de 7 yaşımda kulübün kapısından içeri girdiğim günden itibaren aralıksız 27 sene bu forma altında gururla ter döktüğüm takımıma yardımcı olmak amacı ile devam etme kararı aldım. Söz konusu DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ Spor Kulübünün menfaatleri olduğu sürece ben Aydın Aygın olarak bu camia için elimden geleni yapmaya her zamanki gibi devam edeceğim. 15 yıl boyunca teknik direktörlüğümü yapan sevgili Caner Oshan hocama ayrıca teşekkür eder kariyerinin devamında başarılar dilerim. Her zaman aslolan Doğan'dır. Oyna Doğan”

