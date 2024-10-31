Atatürk’te zorlu randevu

AKSA Futbol Ligleri Süleyman Göktaş Sezonu 7. Hafta mücadelesi bu akşam Süper Lig’de oynanacak bir maçla başlıyor.
Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen iki takım C. B. Gençlik Gücü ile Cihangir takımları bu akşam kozlarını Atatürk Stadı’nda paylaşacak. Sezona iyi başlayan ancak son 3 haftada 1 galibiyet alan C. B. Gençlik Gücü ile ilk hafta kaybettiği maç sonrasında 5 maçtır kazanan Cihangir arasında oynanacak olan bu zorlu karşılaşmayı Emre Öztaşlı yönetecek.
Süper Ligde 7. Haftada 4 gün maç oynanacak. Bir maçın bu akşam, 3 maçın cumartesi günü, 2 maçın Pazar ve 2 maçın ise pazartesi akşam oynanacak Ligde lider olan Doğan T. Birliği bu hafta maçını pazartesi akşamı son haftalarda çıkışa geçen Çetinkaya ile Girne’de oynayacak.
Aksa Birinci Ligde ise 4 maç cumartesi 4 maç ise Pazar günü oynanacak.
Aksa Futbol Liglerinde 7. Hafta programı şöyle:
AKSA SÜPER LİG
Bugün(Saat:19.00)
Atatürk Stadı: C. B. Gençlik Gücü – Cihangir (Emre Öztaşlı)
2 Kasım Cumartesi(14.00)
Dr. F. Küçük Stadı: T. H. Dumlupınar – DND G. Birliği
Atatürk Stadı: Yenicami – Lefke
Erdal Barut Stadı: Esentepe – Mesarya
3 Kasım Pazar (Saat 14.00)
M. Üçöz Stadı: Gönyeli – Mağusa T. Gücü
Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka – Göçmenköy
4 Kasım Pazartesi (19.00)
Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Çetinkaya
Atatürk Stadı: M. Değirmenlik – A. Yeşilova
AKSA BİRİNCİ LİG
2 Kasım Cumartesi(14.00)
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Türk Ocağı
Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – M. Hacıalı Yılmazköy
14 Ağustos Stadı: Vadili - Yeniboğaziçi
Cemal Balses Stadı: Mormenekşe - Hamitköy
3 Kasım Pazar (Saat 14.00)
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı - Binatlı
Geçitkale Stadı: S. Geçitkale - Çanakkale
R. R. Denktaş Stadı: Atoll Kozanköy - Düzkaya
Necip H. Kartal Stadı: Maraş – N. Dipkarpaz
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.