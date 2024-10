Atatürk’te zorlu randevu

Süper Lig’de zirve yarışında olan ve liderin 1 puan gerisindeki Cihangir ile hedefi zirve olan ancak puan kayıpları nedeniyle zirveden uzaklaşan C. B. Gençlik Gücü ile bu akşam Atatürk Stadı’nda kozlarını paylaşacaklar

AKSA Futbol Ligleri Süleyman Göktaş Sezonu 7. Hafta mücadelesi bu akşam Süper Lig’de oynanacak bir maçla başlıyor.

Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen iki takım C. B. Gençlik Gücü ile Cihangir takımları bu akşam kozlarını Atatürk Stadı’nda paylaşacak. Sezona iyi başlayan ancak son 3 haftada 1 galibiyet alan C. B. Gençlik Gücü ile ilk hafta kaybettiği maç sonrasında 5 maçtır kazanan Cihangir arasında oynanacak olan bu zorlu karşılaşmayı Emre Öztaşlı yönetecek.

Süper Ligde 7. Haftada 4 gün maç oynanacak. Bir maçın bu akşam, 3 maçın cumartesi günü, 2 maçın Pazar ve 2 maçın ise pazartesi akşam oynanacak Ligde lider olan Doğan T. Birliği bu hafta maçını pazartesi akşamı son haftalarda çıkışa geçen Çetinkaya ile Girne’de oynayacak.

Aksa Birinci Ligde ise 4 maç cumartesi 4 maç ise Pazar günü oynanacak.



Aksa Futbol Liglerinde 7. Hafta programı şöyle:

AKSA SÜPER LİG

Bugün(Saat:19.00)

Atatürk Stadı: C. B. Gençlik Gücü – Cihangir (Emre Öztaşlı)

2 Kasım Cumartesi(14.00)

Dr. F. Küçük Stadı: T. H. Dumlupınar – DND G. Birliği

Atatürk Stadı: Yenicami – Lefke

Erdal Barut Stadı: Esentepe – Mesarya

3 Kasım Pazar (Saat 14.00)

M. Üçöz Stadı: Gönyeli – Mağusa T. Gücü

Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka – Göçmenköy

4 Kasım Pazartesi (19.00)

Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Çetinkaya

Atatürk Stadı: M. Değirmenlik – A. Yeşilova



AKSA BİRİNCİ LİG

2 Kasım Cumartesi(14.00)

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Türk Ocağı

Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – M. Hacıalı Yılmazköy

14 Ağustos Stadı: Vadili - Yeniboğaziçi

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe - Hamitköy

3 Kasım Pazar (Saat 14.00)

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı - Binatlı

Geçitkale Stadı: S. Geçitkale - Çanakkale

R. R. Denktaş Stadı: Atoll Kozanköy - Düzkaya

Necip H. Kartal Stadı: Maraş – N. Dipkarpaz