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Aslan, Trabzonspor'u Icardi ile yıktı

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftası dev bir kapışmaya sahne oldu. Trabzonspor'u konuk eden son şampiyon Galatasaray, rakibini Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti

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Aslan, Trabzonspor'u Icardi ile yıktı
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Rams Park'ta oynanan dev mücadelede ev sahibi Galatasaray, Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin 23. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

90+3'te bir kez daha sahneye çıkan Icardi, farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Kalan sürede başka gol olmadı ve son şampiyon Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı.

Sezonu Mondihome Kayserispor bereberliği ile açan sarı-kırmızılı ekip, puanını 4'e çıkardı.

İlk haftada sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor ise 3 puanda kaldı.

Galatasaray sahasında 18 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 18 karşılaşmada mağlup olmadı. İç sahada son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasında 1-0'lık skorla Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 18 mücadelede 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı. "Cimbom" sahasındaki son 8 lig maçının 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı.

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