Aslan İzmir’den istediğini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan müsabakada Galatasaray tek golle galip geldi.

Altay sahaya; Mateusz, Eric, Thiam, Kazım, Tolga, Ceyhun, Zeki, Poko, Thaciano, Rodriguez, Rayan 11'iyle çıktı.

Galatasaray ise Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Babel, Gomis 11'iyle maça başladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 8. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Marcao 55. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, deplasmanda Altay'ı 1-0'lık skorla geçti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 47'ye yükseltirken, küme düşme hattından çıkamayan Altay ise 30 puanda kaldı.



