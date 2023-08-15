banner913
banner932
Adem Yavuz için 49 yıl sonra ilk anma töreni
Adem Yavuz için 49 yıl sonra ilk anma töreni
27 0
Süleyman Ergüçlü’yü kaybettik
Süleyman Ergüçlü’yü kaybettik
48 0
 
Famagusta Cup’ta şampiyonlar belirlendi
Famagusta Cup’ta şampiyonlar belirlendi
15 0
İskele’de Haskasap-Mulla ikilisi dolu dizgin
İskele’de Haskasap-Mulla ikilisi dolu dizgin
29 0
Metehan’da uyuşturucu: 1 tutuklu
Metehan’da uyuşturucu: 1 tutuklu
59 0
Şehitler anılacak
Şehitler anılacak
20 0
Şeherde Gece Rallisi’ni Namlı çifti kazandı
Şeherde Gece Rallisi’ni Namlı çifti kazandı
21 0
banner964

Aslan, Icardi’yle Ljubjana'yı tek geçti

banner476

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. ön eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana'yı konuk etti. İlk maçı 3-0 kazanan Galatasaray, rövanşı da 1-0 alıp play-off turuna yükseldi

banner825
Aslan, Icardi’yle Ljubjana'yı tek geçti
banner971

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, Olimpija Ljubjana'yı konuk etti. 

İlk maçta rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, rövanşta rakibini 1-0 yenerek adını playoff turuna yazdırdı. 

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 25. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Galatasaray'da Lucas Torreira 64. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları 22-29 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.