Aslan, Icardi’yle Ljubjana'yı tek geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, Olimpija Ljubjana'yı konuk etti.
İlk maçta rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, rövanşta rakibini 1-0 yenerek adını playoff turuna yazdırdı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 25. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Galatasaray'da Lucas Torreira 64. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları 22-29 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.