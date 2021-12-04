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Aslan galibiyete hasret

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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla, ligde üst üste 4. maçında galip gelmeyi başaramadı

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Aslan galibiyete hasret
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Nef Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Galatasaray, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1'lik üstünlüğü yakalamasına rağmen Bamba'nın penaltı golüne engel olamayınca 2-2'lik beraberliğe razı oldu.

Bu sonuçla ligde son 4 maçtır kazanamayan Galatasaray puanını 23'e, konuk ekip Altay ise 18'e yükseltti. Sarı-kırmızılıların lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 16'ya çıktı.

Galatasaray sahaya, Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Halil, Kerem, Muhammed 11'iyle çıktı.

Altay ise; Mateusz, Cebrail, İbrahim, Murat, Kazımcan, Zeki, Poko, Kappel, Pinares, Rodriguez, Bamba 11'iyle maça başladı.

Altay, 17. dakikada Cesar Pinares'in golüyle İstanbul'da 1-0 öne geçti. Galatasaray, 34. dakikada Halil Dervişoğlu'nun attığı golle skora denge getirdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, 79'da Mbaye Diagne'nin kafa golüyle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın 85. dakikasında Altay penaltı kazandı. Karamoko Bamba, penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. Skor 2-2.

Maçın sonuna en az 8 dakika ilave edildi.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

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