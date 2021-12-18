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Aslan 1 puanı son anlarda kaptı

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların galibiyet özlemi 6 maça çıkarken, lider Trabzonspor ile puan farkı 18 old

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Aslan 1 puanı son anlarda kaptı
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Nef Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Galatasaray, konuk ettiği Medipol Başakşehir karşısında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmanın 88. dakikasında bulduğu gol sonrası sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 9 maçta henüz yenilgisi bulunmayan (7 galibiyet 2 beraberlik) Medipol Başakşehir, puanını 29'a yükseltti. Sarı-kırmızılılar ise puanını 24 yaptı. Fatih Terim'in ekibinin galibiyet özlemi 6 maça çıktı.

Galatasaray sahaya; İsmail Çipe, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Diagne 11'iyle çıktı.

Medipol Başakşehir ise maça; Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay, Chadli, Okaka 11'iyle başladı.

Medipol Başakşehir, 20. dakikada Stefano Okaka'nın şık golüyle 1-0 öne geçti. Nijeryalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 9. golüne imzasını attı.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray'da Mbaye Diagne, 64. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası yerini Mustafa Muhammed'e bıraktı.

Mustafa Muhammed'in 88'de attığı golle skora denge geldi: 1-1.

Başakşehir'de Leo Duarte, 90+5. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, evinde Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

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