Asker: Ligde iddialı olduğumuzu göstermek için kazanmak zorundayız

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde dördüncü hafta oynanacak.

2. Grup'ta 12 Haziran Pazar günü saat18:00’de Çamlıbel SK, Yeşiltepe Ilgaz’ı, Şehit Şevket Kadir Stadında konuk edecek. İsmail Ercan’ın yöneteceği maç öncesinde Çamlıbel SK kulüp başkanı Mehmet Asker şu açıklamayı yaptı:

“Hafta sonundaki Yeşiltepe Ilgaz maçına Cuma günü yaptığımız tek antrenmanla hazırlandık. Zorlu maça takımın önemli isimlerinden cezalı Ozan Aygün ve sakatlıkları henüz iyileşmeyen Kadir Dilek ile Kadri Nuri’den yoksun olarak çıkacağız. Hedefimiz iyi futbol sonrasında galibiyettir. Ligde iddialı olduğumuzu göstermek için kazanmak zorundayız.”



