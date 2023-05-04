banner913
banner932
Koopspor’un bileği bükülmüyor
Koopspor’un bileği bükülmüyor
5 0
Kamuda yaz mesaisi 8 Mayıs’ta başlıyor
Kamuda yaz mesaisi 8 Mayıs’ta başlıyor
49 0
 
Mersin-Gazimağusa seferi yapacak ADA 74 feribotu, törenle KKTC’ye uğurlandı
Mersin-Gazimağusa seferi yapacak ADA 74 feribotu, törenle KKTC’ye uğurlandı
15 0
En iyi bilim insanları listesine YDÜ damgası
En iyi bilim insanları listesine YDÜ damgası
7 0
Bize de örnek olsun!
Bize de örnek olsun!
11 0
Sivas'ta kazanan çıkmadı
Sivas'ta kazanan çıkmadı
15 0
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
16 0
banner915

Asbuzu U-16 Liginde final günü

banner476

banner825
Asbuzu U-16 Liginde final günü
banner931
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde finalistler belli oldu. Gönyeli SK ile Yenicami AK takımları 5 Mayıs 2023 Cuma akşamı, saat 19.00'da Asbuzu U16 Ligi şampiyonu olabilmek için Lefkoşa Atatürk Stadı'nda sahne alacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.