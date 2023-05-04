Asbuzu U-16 Liginde final günü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde finalistler belli oldu. Gönyeli SK ile Yenicami AK takımları 5 Mayıs 2023 Cuma akşamı, saat 19.00'da Asbuzu U16 Ligi şampiyonu olabilmek için Lefkoşa Atatürk Stadı'nda sahne alacak.
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