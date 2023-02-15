TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, transfer dönemi için FIFA'dan 10 günlük ek izin aldıklarını ve bu iznin de önümüzdeki günlerde biteceğini hatırlatarak, "Sürenin 5 Mart'a kadar uzatılması konusunda FIFA'ya yazı yazdık" dedi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası uzatılan ara transfer döneminin ikinci kez uzatılması gündemde...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"Transferin 5 Mart'a uzatılmasıyla ilgili FIFA'ya yazı yazdık"

Transfer konusunda FIFA'dan 10 günlük ek izin aldıklarını ve bu iznin de önümüzdeki günlerde biteceğini hatırlatan Büyükekşi, ek olarak FIFA'ya transfer süresinin 5 Mart'a kadar uzatılması konusunda yazı yazdıklarını ve cevap beklediklerini belirtti.

Ligde 2 takım çalıştıran teknik adamların, 3. bir takımı çalıştıramadığı kuralını, federasyon yetkisini kullanarak değiştireceklerini de ifade eden Mehmet Büyükekşi, "Kulüplerin çekilme kararları sonrasında teknik adamlar bir başka takım çalıştırabilecekler, bunun kararını alıyoruz. Futbolcularla ilgili yetki de FIFA’da. Eğer 2 kulüpte oynadıysa, ligden çekilen kulüplerde oynadığı için 3. bir transfer izni istiyoruz." şeklinde sözlerini tamamladı.

5 KULÜBÜN DAHA ÇEKİLME TALEBİNE ONAY

Öte yandan TFF 2. Lig'de mücadele eden Adıyaman FK ve Diyarbekirspor'un yanı sıra TFF 3. Lig ekipleri Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, Malatya Arguvanspor ve Osmaniyespor'un ligden çekilme talepleri onaylandı.

