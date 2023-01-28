Antrenörleri Derneği yönetiminden önemli kararlar

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim 2023 yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Dernek lokalinde yapılan yönetim kurulu toplantısında çok önemli kararlar alındı.

Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi kurulu yaptığı toplantıda almış olduğu kararlar arasında 22 Şubat’ta 2023 “olağanüstü genel kurul” yapılması kararı alındı. Yapılacak olan olağan genel kurulda tüzük maddelerin iki üç değişikliğin yapılacağı ve 24 yıl üst üste başkanlık yapan Süleyman Göktaş, onursal başkanlık için üyelerin onayına sunulacak.

Üye Aidatları

Toplantıda var olan üye aidatlarında değişikliğe gidilerek, 50 TL olarak belirlenen yeni üye aidatları 1 Şubat’tan 2023 itibaren geçerli olacak ve aylık olarak veya peşin olmak üzere iban veya makbuz karşılığı alınması kararlaştırıldı.

Eğitim Seminerleri Başlıyor

Eğitim komitesi tarafından yapılacak olan eğitim seminerleri Şubat 2023 ayından itibaren tüm yaş kategorilerine ayrı ayrı olarak verilecek eğitim seminerlerine başlıyor. Seminerler internetten “Zoom” üzerinden yapılarak tüm üyeler katılabilecek. Eğitim seminerlerine katılım gösteren üyeler dış temas ve ödüllendirmelerde öncelik kazanacak. Her yıl sezon öncesi yapılan ve katılımın zorunlu olduğu antrenör gelişim semineri için çalışma başlatılmasına ve büyük seminerin Mayıs 2023 ayının sonunda yapılması için en kısa sürede gerekli bağlantılar kurularak açıklanması kararlaştırıldı.

İndirimli Konaklama

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) başkanı İsmail Dilber ile görüşülerek Ankara'da bulunan TÜFAD Hotelinde üyelerimizin indirimli konaklama yapabilmeleri konusunda anlaşmaya varıldı. Ankara'da TÜFAD Hotelinde kalmak isteyen üyelerimiz KKTFAD ile iletişime geçerek bu avantajdan yararlanabilecek.

Yaka kartları Devrede

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim, Kıbrıs Türk Futbol Federasyon (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu yönetimi ile daha önce yapılan görüşmeler ve iş birliği kapsamında “Yaka kartlarının” hayata geçirilmesi konusunda tüm hazırlıklar tamamlanarak yarın başlayacak olan ikinci devre (2022-2023 sezonu ) öncesi bu uygulama hayata geçirildi.

