Antrenörlere mazeret semineri yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği 2024-2025 futbol sezonunda görev yapacak olan antrenörlerin çalışma izni alabilmelerine olanak sağlama adına 10 Eylül Salı günü mazeret semineri yapıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu almış olduğu karar sonrasında mazeret semineri yapılıyor. 2024-2025 futbol sezonunda görev yapacak olan antrenörlerin çalışma izni alabilmelerine olanak sağlama adına mazeret semineri yapıyor.

Hasan Topaloğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği yönetimi, geçen yıl ilk kez yapılan mazeret seminerin bu yılda yapma kararı aldı. Yeni başlayacak sezon öncesi (2024-2025) futbol sezonunda antrenörlerin çalışma izni alabilmesi için her yıl sezon öncesinde yapılmakta olan antrenör gelişim seminerlerine katılamayan antrenörlerine bir şans daha vererek mazeret semineri yapıyor. Antrenörlerinin 2024-2025 sezonunda çalışabilmeleri için katılmaları zorunlu olduğu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği iş birliğinde Haziran 2024 ayında gerçekleştirilen Mahmut Özçınar antrenör gelişim seminerine katılamayan, Teknik Direktör, A lisans, B Lisans, C Lisans ve Kaleci antrenörlerine yeni bir fırsat daha verilerek 10 Eylül Salı günü mazeret semineri yapılıyor.

10 EYLÜL SALI GÜNÜ YAPILIYOR

Teknik Direktör, A, B, C ve Kaleci antrenörü lisansa sahip antrenörlerin katılacağı mazeret semineri 10 Eylül 2024 Salı günü saat 09.00-18.00 arası Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi (Göçmenköy) Özcan Özcanhan Konferans salonunda yapılacak.

SEMİNERE KATILMAYAN ANTRENÖRLER ÇALIŞAMAYACAK

Haziran 2024 ayında gerçekleştirilen Mahmut Özçınar antrenör gelişim seminerine katılamayan antrenörlere, liglerin başlamasına kısa bir süre kala bir şans daha veren KKTFAD Sağlık sorunu yaşayan, yurtdışında bulunan, işlerinden izin alamadığından dolayı katılamayan antrenörlere bir şans daha verilerek 10 Eylül Salı günü yapılacak olan seminere katılmayan antrenörlerin kesinlikle bu yıl hiçbir ligde çalışma izni verilmeyecek.

ÇALIŞMA İZİNLER İPTAL EDİLECEK

Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenör lisans yenileme seminerine ilgili lisans sahibi teknik adamların 2024-2025 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan çalışma izni alabilmeleri için tüm teknik adamların seminere katılma zorunluluğu olduğu, liglerde görev alacak olan antrenörlerin bu seminere katılımları zorunlu tutulurken katılım gerçekleştirmedikleri takdirde KTFF yapılan görüşme neticesinde bu yılki çalışma izini verilmeyecek.