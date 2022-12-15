Antrenörler Derneği bölgesel toplantılarının sonuncusu Girne’de yapıldı

Hasan Topaloğlu başkanlığındaki Antrenörler Derneği 2022 yılına yönelik faaliyet programı içinde yer alan Bölgesel toplantıların beşincisi önceki akşam Girne bölgesi teknik adamlar ve antrenörlerin katılımı ile yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu tarafından başlatılan bölgesel toplantıların beşincisi de yapıldı. Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim Derneği 2022 yılına yönelik faaliyet programı içinde yer alan Bölgesel toplantıların beşincisi akşam Girne bölgesi teknik adamlar ve antrenörlerin katılım ile gerçekleştirildi. Girne EziçPremierRestorantda yapılan bölgesel toplantıya Dernek başkanı Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri, Girne Belediye başkanı NidaiGüngördü, bölgedeki teknik adamlar ve antrenörler katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu tarafından yapılan kısa konuşmasının ardından toplantı başladı.

KKTFAD başkanı Hasan Topaloğlu, Girne Belediye başkanı NidaiGüngördü’ye vermiş olduğu destek ve yanlarında olmasından dolayı teşekkür ederken düzenlenen geceye koymuş olduğu katkılardan dolayı ayrıca teşekkür etti. Topaloğlu üyelere bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler aktarırken, göreve geldikleri günden itibaren projeleri hayata geçirme adına atmış oldukları adımlar ve hedefleriyle birlikte bundan sonraki süreçte yapmak istedikleri çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

ÖNGÖRÜLER ORTAY KONULDU

Girne Belediye başkanı NidaiGüngördü’nün destek ve katkılarıyla, derneğin Girne Bölge sorumluları AfünGirgen, Eray Yavuk ve başkan vekili Hüseyin Dayı tarafından organize edilen Girne bölgesindeki beşinci bölgesel toplantıya katılan teknik adamlar ve antrenörler görüşlerin ve öngörülerin ortaya koyduğu çok verimli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda diğer bölgelerde yapılan toplantılarda gündeme getirilen konu başlıkları üzerinde teknik adamlar ve antrenörler görüşlerini yansıtırken, çözüm noktasında da derneğin sonuç alması yönünde çaba göstermeleri istendi. Özellikle antrenörlerin bir sezonda iki kulüpte çalışır kuralın gözden geçirilmesi, Kulüplerinde bir sezonda çok fazla antrenörlerle çalışma şartlarına sınırlama getirilmesi, altyapılarda çalışan antrenörlerin 10 resmi maça çıkma zorunlu kriterin değiştirilmesi ve altyapılarda çalışan antrenörlerin yaptığı sözleşmelerin vize olarak sayılması yönünde görüşlerin toplantıda öne çıkan önemli konu başlıkları oldu.

NİDAİ GÜNGÖRDÜ’YE PLAKET VERİLDİ

Girne EziçPremierRestorantda yapılan bölgesel toplantıya katılan Girne Belediye başkanı NidaiGüngördü’ye katkı ve desteklerinden dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu tarafından plaket verilerek teşekkür edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetim kurulu tarafından Girne’de beşincisi yapılan bölgesel toplantı sonrasında Girne Belediye başkanı NidaiGüngördü tarafından verilen akşam yemeği Girne EziçPremierRestorantda, Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim ve bölgesel toplantıya katılan antrenörlerle birlikte yenildi.

