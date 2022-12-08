Antrenörler Derneği bölgesel toplantılara yenisini ekledi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu tarafından başlatılan bölgesel toplantıların dördüncüsü de yapıldı. Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim Derneği 2022 yılına yönelik faaliyet programı içinde yer alan Bölgesel toplantıların dördüncüsü akşam Gazimağusa bölgesi teknik adamlar ve antrenörlerin katılım ile gerçekleştirildi. Yeniboğaziçi Belediye Park’ında yapılan bölgesel toplantıya Dernek başkanı Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri, Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar, bölgedeki teknik adamlar ve antrenörler katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu tarafından yapılan kısa konuşmanın ardından toplantı başladı.
KKTFAD başkanı Hasan Topaloğlu, Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar’a vermiş olduğu destek ve yanlarında olmasından dolayı teşekkür ederken düzenlenen geceye koymuş olduğu katkılardan dolayı ayrıca teşekkür etti. Topaloğlu üyelere bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler aktarırken, göreve geldikleri günden itibaren projeleri hayata geçirme adına atmış oldukları adımlar ve hedefleriyle birlikte bundan sonraki süreçte yapmak istedikleri çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.
ÖNEMLİ ÖNGÖRÜLER
Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar’nun destek ve katkılarıyla, derneğin Gazimağusa bölge sorumlusu Ahmet Ogan tarafından organize edilen Gazimağusa bölgesindeki dördüncü bölgesel toplantıya katılan teknik adamlar ve antrenörler görüşlerin ve öngörülerin ortaya koyduğu çok verimli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda öncelikli olarak Devlet Dairesinde çalışan antrenörlerin geçmişte olduğu gibi antrenman izinleri alınması noktasında Başbakanlık Personel Dairesi ile görüşülerek sorunun çözüme kavuşturulması, Antrenörlerin bir sezonda iki kulüpte çalışır kuralın yeniden gözden geçirilmesi, Kulüplerinde bir sezonda çok fazla antrenörlerle çalışma şartlarına sınırlama getirilmesi, Futbol Federasyonu tarafından organize edilen altyapı liglerinde yetersiz maç sayısından dolayı vizenin sayılmadığından dolayı mağduriyet yaşandığını, bir sezonda 10 maça çıkma zorunluluğu kriteri değiştirilmesi, altyapılarda çalışan antrenörlere yapılan sözleşmelerin vize olarak sayılması, eğitim seminerlerin bölgesel olarak yapılması, tüm ligler için başlatılan ödüllendirme sistemine fair-play ödülün de verilmeye devam edilmesi toplantıda öne çıkan önemli konu başlıkları oldu.
MUSTAFA ZURNACILAR’A PLAKET VERİLDİ
Yeniboğaziçi Belediye Parkında yapılan bölgesel toplantıya katılan Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar’na katkı ve desteklerinden dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu tarafından plaket verildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetim kurulu tarafından Yeniboğaziçi’nde dördüncüsü yapılan bölgesel toplantı sonrasında Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar tarafından verilen akşam yemeği aynı yerde Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim ve bölgesel toplantıya katılan antrenörler birlikte yenildi.
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