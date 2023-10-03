Ankaragücü’nde Emre Belözoğlu dönemi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'de bu yıl topladığı 6 puanla 14'üncü sırada yer alan ve kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Tolunay Kafkas ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Ankaragücü, 43 yaşındaki teknik direktör Emre Belözoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Belözoğlu için Eryaman Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Törene; MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.İmza töreninde konuşan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Türkiye ve dünyada yıldızlaşmış bir isimle bir araya geldiklerini belirterek "Hocamız, Türkiye kariyerinde ilk defa İstanbul dışında, camia kulübü için Ankara'ya geldi. Genç, hırslı, idealleri ve hedefleri olan biri isim. Camiamızla bütünleştirmek istedik. Bu görüşmeyi de mahrem tuttuk, spor kamuoyunda başka isimler konuşuluyordu. Yapımı devam eden 19 Mayıs Stadı'nda bize Allah nasip ederse Emre hocayla maç oynamak istiyoruz. Yaklaşık 2 saatlik görüşme sonucu bütün şartlarımızda da mutabakata vararak anlaşma sağladık" dedi.