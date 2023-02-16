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Amaç Arnavutoğlu, Göçmenköy formalarında yaşatılacak

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Amaç Arnavutoğlu, Göçmenköy formalarında yaşatılacak
Kahramanmarş merkezli büyük depremde sağlık için gittiği Hatay’da hayatını kaybeden Amaç Arnavutoğlu formalarda yaşatılacak.
Hayatını Göçmenköy Spor Kulübüne adayan, futbolcu ve yönetici olarak Göçmenköy’e hizmet eden Amaç Arnavutoğlu için Göçmenköy Kulübü örnek bir vefa davranışına imza attı.
Ersan Karataş başkanlığındaki Göçmenköy yönetim kurulu, siyah renkte formalar tasarlarken, formaların arkasına “AMAÇ” yazıldı. Kırmızı renkli taraftar formalarına ise Amaç’ın resmi konurken, formalara “KALBİMİZDESİN” yazıldı.
 
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