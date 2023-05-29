Alsancak, Mağusa, İskele ve Mesarya Karmaları Yarı Finalde

Deprem Şehitleri Turnuvasında Cumartesi ve Pazar gün oynanan maçlar sonunda yarı finale yükselen 4 takım belli oldu. Lefkoşa, Girne, Güzelyurt/Lefke ve Başkent Karmaları ilk turdan elenen takımlar oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KKTFAD), Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Futbol Kulüpler Birliği, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) ve Futbolcular Derneği’nin Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) iş birliğinde organize edilen “Deprem Şehitleri Turnuvası”nda ilk maçlar bu akşam oynan maçlarla tamamlanırken Alsancak Karması, Mağusa Karması, İskele Karması’ndan sonra Mesarya Karması da yarı finale yükseldi.

Yarı final karşılaşmaları 1 Haziran Perşembe akşamı Mağusa Dr Fazıl Küçük Stadında oynanacak...

