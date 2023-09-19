Almanya'da Nagelsmann iddiası

Arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından HansiFlick'in görevine son verilen Almanya Milli Takımı'nda yeni teknik direktör belli olmak üzere.
Bild'in haberine göre teknik direktörlük görevi için son olarak Bayern Münih'i çalıştıran JulianNagelsmann ile prensip anlaşmasına varıldı.
36 yaşındaki teknik direktör, daha önce Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih'i çalıştırmıştı.
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