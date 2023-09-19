banner913
banner932
Üstel’den AP’ye kınama
Üstel’den AP’ye kınama
14 0
“Kamu personeli suçları arttı”
“Kamu personeli suçları arttı”
22 0
 
İlk Ders Zili Çaldı
İlk Ders Zili Çaldı
21 0
25 0
Bir haftada 14 yangın çıktı
Bir haftada 14 yangın çıktı
14 0
ABD'de hava gösterisi esnasında 2 uçak çarpıştı, 2 pilot öldü
ABD'de hava gösterisi esnasında 2 uçak çarpıştı, 2 pilot öldü
21 0
Kamuda tek tip mesai uygulaması bugün başladı
Kamuda tek tip mesai uygulaması bugün başladı
24 0
banner964

Almanya'da Nagelsmann iddiası

banner476

Alman basınına göre Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oluyor. Bild'de yer alan haberde, Almanya Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevi için JulianNagelsmann ile prensip anlaşmasına varıldığı yazıldı

banner974
Almanya'da Nagelsmann iddiası
banner971
Arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından HansiFlick'in görevine son verilen Almanya Milli Takımı'nda yeni teknik direktör belli olmak üzere.
Bild'in haberine göre teknik direktörlük görevi için son olarak Bayern Münih'i çalıştıran JulianNagelsmann ile prensip anlaşmasına varıldı.
36 yaşındaki teknik direktör, daha önce Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih'i çalıştırmıştı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.