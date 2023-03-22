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Ali İmam ve ekibi güven veriyor

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Ali İmam ve ekibi güven veriyor
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Necati KÜLAHLILAR
İktisatbank BTM 1.lig Kırmızı grupta mücadele eden Vadili lider Çanakkaleyi kendi evinde 2-0 yenerek rakibine ilk mağlubiyeti tattırdı. Vadili tüm taşları yerinden oynatmaya devam ederken ikincilikteki yerini koruyan Ali İmam'ın öğrencileri fark yaratmaya devam ediyorlar.
Vadili Antrenörü Ali imam bu başarının tüm futbolcular ve teknik ekibin olduğunu söyledi. Ali İmam’ın teknik ekibinde Hasan Sineli, kaleci antrenörü Ahmet Zahlül (Arafat) ve Zeydan Şanverdi görev yapmakta.
 
 
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