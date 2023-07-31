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Alexandru Cicaldau Tümosan Konyaspor'da

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Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen AlexandruCicaldau, Tümosan Konyaspor'a kiralandı

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Alexandru Cicaldau Tümosan Konyaspor'da
Rumen oyuncu, 1 sezon boyunca yeşil-beyazlı takımın formasını giyecek. Cicaldau'nun maaşını Galatasaray ödeyecek.
Bu ücret, Abdülkerim Bardakcı'nın transferinden doğan alacaktan düşülecek. 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Birleşik Arap Emirlikleri'nin IttihadKalba takımında kiralık olarak geçirmişti. Rumen orta saha, IttihadKalba'da çıktığı 30 maçta 5 gol 7 asist kaydetti.
Galatasaray'ın, İstanbul'daki ilk etap çalışmalarına katılan Cicaldau; Avusturya kampı götürülmemişti. Rumen oyuncunun, Haziran 2026'ya kadar sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi bulunuyor.
 
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