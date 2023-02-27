Alanyaspor'da Ersun Yanal dönemi

CorendonAlanyaspor'daFrancescoFarioli'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ersun Yanal getirildi. Alanya Ekibi'nin eski ve yeni teknik direktörleri Ersun Yanal'ın imza töreninde bir araya geldi

Corendon Alanyaspor'da Francesco Farioli dönemi sona erdi.

Alanya Ekibi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Teknik direktörümüz FrancescoFarioli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İtalyan teknik adamdan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ersun Yanal getirildi.

Yanal'ın imza töreninde Farioli'de yer aldı.

Kariyerine Denizlispor'da başlayan Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'de son olarak Fraport Tav Antalyaspor'da görev almıştı.

Yanal, 2013 - 2014 sezonunda ise Fenerbahçe ile lig şampiyonluğu yaşamıştı.

