Aktunç: Kendi sahamızda kazanmaya çalışacağız

Cihangir ile zorlu bir Mesarya derbisi oynayacaklarını ifade eden Mesarya teknik direktörü Nazım Aktunç, oyuncularının maçın zorluğunun bilincinde olduğunu ve kendi sahalarında kazanmaya çalışacaklarını vurguladı



Aksa Süper Ligin başarılı takımı Mesarya teknik direktörü Nazım Aktunç zorlu bölge derbisi için gazetemize görüşlerini paylaştı.

Aktunç, Cihangir maçı için hazırlıklarının sürdüğünü ifade ederek “Bugün ve yarın da antrenmanımız var. İyi hazırlanıyoruz, yoğun bir dönemdeyiz.

Oyuncularının maçın öneminin bilincinde olduğunu belirten Aktunç, bu zor maçı kazanmak için oynayacaklarını kaydetti. Aktunç “Bu bir derbi maç ve üç ihtimalli bir maç. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum” dedi.

Takımda Hüseyin Paşa’nın sakatlığı olduğunu ancak oynayıp oynamayacağına maç günü karar vereceklerini söyleyen Nazım Aktunç, Eray’ın ve Yusuf’un hafif sakatlıkları olduğunu belirtti.

EVİMİZDE GOL YEMEME GİBİ BİR HEDEFİMİZ YOK

Aktunç, takım ve camia olarak kendi sahalarında gol yememe veyahut yenilmeme gibi bir sorunu veyahut amacı olmadığını vurgulayarak “Bu durum bugüne kadar öyle gelişti. Bunu aramızda konuşmuyoruz bile. Öyle bir hedefimizde yok. Biz sadece maçları kazanmaya oynarız. Bizim bir oyun planımız var ve bu doğrultuda oynuyoruz. Biz her maça ayni oyun planıyla çıkmaktayız. Mutlaka bir gün gol veyahut goller yiyeceğiz. Bu Cihangir maçı da olabilir sonraki maçlarda da olabilir” dedi.

Necati KÜLAHLILARAksa Süper Ligin başarılı takımı Mesarya teknik direktörü Nazım Aktunç zorlu bölge derbisi için gazetemize görüşlerini paylaştı.Aktunç, Cihangir maçı için hazırlıklarının sürdüğünü ifade ederek “Bugün ve yarın da antrenmanımız var. İyi hazırlanıyoruz, yoğun bir dönemdeyiz. İki Mesarya ekibinin karşılaşacağı zor bir maç olacak ama aramızda çok iyi bir dostluk var. Fakat sahada rakibiz. Bu nedenle de kendi sahamızda kazanmaya çalışacağız” dedi Oyuncularının maçın öneminin bilincinde olduğunu belirten Aktunç, bu zor maçı kazanmak için oynayacaklarını kaydetti. Aktunç “Bu bir derbi maç ve üç ihtimalli bir maç. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum” dedi.Takımda Hüseyin Paşa’nın sakatlığı olduğunu ancak oynayıp oynamayacağına maç günü karar vereceklerini söyleyen Nazım Aktunç, Eray’ın ve Yusuf’un hafif sakatlıkları olduğunu belirtti.EVİMİZDE GOL YEMEME GİBİ BİR HEDEFİMİZ YOKAktunç, takım ve camia olarak kendi sahalarında gol yememe veyahut yenilmeme gibi bir sorunu veyahut amacı olmadığını vurgulayarak “Bu durum bugüne kadar öyle gelişti. Bunu aramızda konuşmuyoruz bile. Öyle bir hedefimizde yok. Biz sadece maçları kazanmaya oynarız. Bizim bir oyun planımız var ve bu doğrultuda oynuyoruz. Biz her maça ayni oyun planıyla çıkmaktayız. Mutlaka bir gün gol veyahut goller yiyeceğiz. Bu Cihangir maçı da olabilir sonraki maçlarda da olabilir” dedi.