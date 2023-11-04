banner913
banner932
Gençlerin kazananı Birlik olanı
Gençlerin kazananı Birlik olanı
31 0
Cezalarının 3’te 1’ini çekenlere tahliye imkanı
Cezalarının 3’te 1’ini çekenlere tahliye imkanı
15 0
 
Hentbol U-16’da finalistler belirlendi
Hentbol U-16’da finalistler belirlendi
18 0
Değirmenlik’te 6 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak
Değirmenlik’te 6 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak
28 0
“Halk isyan etmeli”
“Halk isyan etmeli”
21 0
Ölüm göz göre göre geldi
Ölüm göz göre göre geldi
20 0
Ali Savaş Altan, 7 davadan itham edildi
Ali Savaş Altan, 7 davadan itham edildi
128 1
banner964

Aksa Liglerinde 7. hafta günün sonuçları ve yarının programı

banner476

banner974
Aksa Liglerinde 7. hafta günün sonuçları ve yarının programı
banner971
BUGÜN
AKSA Süper Lig
Doğan T. Birliği – Cihangir: 0 - 2
Yenicami – Y. Dumlupınar: 1 – 4
Mağusa T. Gücü – M. Karşıyaka: 3 – 1
A. Yeşilova – Lefke: 2 – 2
Pera L. G. Birliği – CB Gençlik Gücü: 2 – 1
AKSA Birinci Lig
Mormenekşe – M. Değirmenlik: 0 – 0  
Girne H. Evi – Geçitkale: 2 – 1
M. HacıaliYılmazköy – Ozanköy: 0 – 0
5 KASIM PAZAR (14.00)
AKSA Süper Lig
Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Çetinkaya (Ali Özer)
Atatürk Stadı: Göçmenköy – Türk Ocağı (Hüseyin Özkan)
Hasan Onalt Stadı: Mesarya – K. Kaymaklı (Hüseyin Eyyüpler)
AKSA Birinci Lig
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – ÜnimarMaraş  Utku Hamamcıoğlu
Erdal Barut Stadı: Esentepe – Baf Ülkü Yurdu  (Evren Karademir)
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Lapta  (Hakan Ünal)
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dem’s C. Çanakkale – Düzkaya  (Şakir Azizoğlu)
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.