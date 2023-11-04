Aksa Liglerinde 7. hafta günün sonuçları ve yarının programı

BUGÜN
AKSA Süper Lig
Doğan T. Birliği – Cihangir: 0 - 2
Yenicami – Y. Dumlupınar: 1 – 4
Mağusa T. Gücü – M. Karşıyaka: 3 – 1
A. Yeşilova – Lefke: 2 – 2
Pera L. G. Birliği – CB Gençlik Gücü: 2 – 1
AKSA Birinci Lig
Mormenekşe – M. Değirmenlik: 0 – 0
Girne H. Evi – Geçitkale: 2 – 1
M. HacıaliYılmazköy – Ozanköy: 0 – 0
5 KASIM PAZAR (14.00)
AKSA Süper Lig
Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Çetinkaya (Ali Özer)
Atatürk Stadı: Göçmenköy – Türk Ocağı (Hüseyin Özkan)
Hasan Onalt Stadı: Mesarya – K. Kaymaklı (Hüseyin Eyyüpler)
AKSA Birinci Lig
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – ÜnimarMaraş Utku Hamamcıoğlu
Erdal Barut Stadı: Esentepe – Baf Ülkü Yurdu (Evren Karademir)
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Lapta (Hakan Ünal)
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dem’s C. Çanakkale – Düzkaya (Şakir Azizoğlu)
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