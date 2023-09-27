Aksa Liglerinde 2. Hafta maç programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri'nde 2.hafta programı belli oldu.
Liglerde 2. Hafta heyecanı Cuma akşamı Süper Lig ekipleri Çetinkaya ile Lefke arasında Atatürk Stadı’nda oynanacak maçla başlayacak.
SÜPER LİG 2.HAFTA
29 Eylül 2023, Cuma
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya – Lefke
30 Eylül 2023, Cumartesi
16.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi – A.Yeşilova
16.30 Cihangir Stadı Cihangir – Göçmenköy
1 Ekim 2023, Pazar
16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği – Yenicami
16.30 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı Y.Dumlupınar – Türk Ocağı
16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı ChinaB.G.Gücü – Mesarya
16.30 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı M.Karşıyaka – K.Kaymaklı
2 Ekim 2023, Pazartesi
19.00 İskele Cumhuriyet Stadı PeraL.G.Birliği – MağusaT.Gücü
1.LİG 2.HAFTA
30 Eylül 2023, Cumartesi
16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy – Esentepe
16.30 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya – Gönyeli
16.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı D.C.Çanakkale – Mormenekşe
16.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik – Lapta
1 Ekim 2023, Pazar
16.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı – Girne H.Evi
16.30 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy – Maraş
16.30 Geçitkale Stadı Geçitkale – BafÜ.Yurdu
16.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy – Yalova
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