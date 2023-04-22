Aksa Futbol Liglerinde heyecan bugün başlıyor

Aksa Futbol Liglerinde 28. hafta heyecanı bugün 1. Ligde oynanacak maçlarla başlayacak.

Birinci Ligde tüm maçların bugün oynanacağı 28. haftada Süper Lig maçlarının biri dışında tümü pazar günü oynanacak. Doğan Türk Birliği - Lefke maçı ise pazartesi günü oynanacak.

Bu hafta maçlar saat 16.30'da başlayacak.





AKSA SÜPER LİG (28.HAFTA)

23 Nisan 2023, Pazar

16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Gönyeli (Zekai Töre)

16.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-K.Kaymaklı (Tufan Çerçioğlu)

16.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-China B.G.Gücü (Evren Karademir)

16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Mağusa T.Gücü (Mehmet Sezener)

16.30 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda Merit A.Yeşilova-Türk Ocağı (Emre Öztaşlı)

16.30 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Çetinkaya (Serkan Şimşek)

24 Nisan 2023, Pazartesi

19.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Lefke (Ferhat Tuna)

AKSA 1.LİG (28.HAFTA)

22 Nisan 2023, Cumartesi

16.30 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Esentepe (Fehim Dayı)

16.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M.Hacıali Yılmazköy-Girne H.Evi (Osman Özpaşa)

16.30 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Dörtyol-Mormenekşe (Kerem Eran)

16.30 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Yenierenköy-Baf Ü.Yurdu (Burak Mandıralı)

16.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-İncirli (İsmail Ercan)

16.30 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Lapta (Ali Özer)

16.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Yalova (Utku Hamamcıoğlu)

16.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera L. Gençler Birliği-Ünimar Maraş (Şakir Azizoğlu)