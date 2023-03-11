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Aksa Futbol Ligleri 20. hafta günün sonuçları ve yarının programı

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Aksa Futbol Ligleri 20. hafta günün sonuçları ve yarının programı
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AKSA SÜPER LİG
DÜN
Çetinkaya-Türk Ocağı: 0 – 3
Doğan T.Birliği-Gönyeli:5 – 0
BUGÜN
Cihangir-Yenicami: 2 – 3
ChinaB.G.Gücü-MağusaT.Gücü: 0 – 4
Mesarya-Göçmenköy (Ertelendi)
 
12 Mart 2023, Pazar
15.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Hamitköy (Turgay Misk)
15.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-MeritA.Yeşilova (Hüseyin Eyyüpler)
 
AKSA 1.LİG
BUGÜN
Yalova-Girne Halk Evi: 0 – 1
Lapta-Miracle Karşıyaka: 0 – 1
Pera Gençler Birliği-M. HacıaliYılmazköy: 2 – 2
 
12 Mart 2023, Pazar
15.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Dörtyol (Ferhat Tuna)
15.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Mormenekşe (Zekai Töre)
15.00 Cihangir Stadı’nda İncirli-Esentepe (Emre Öztaşlı)
15.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Baf Ülkü Yurdu (Evren Karademir)
15.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Yenierenköy (Fatih Bardakçıoğlu)
 
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