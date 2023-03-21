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Aksa 1. Lig 22. Hafta günün sonuçları ve yarının programı

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Aksa 1. Lig 22. Hafta günün sonuçları ve yarının programı
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Bugün
Yeniboğaziçi-Esentepe: 0 – 1  
Binatlı-Dörtyol: 4 – 1
Yenierenköy-M. Hacıali Yılmazköy: 4 – 2
Pera Gençler Birliği-Miracle Karşıyaka: 1 – 2
22 MART 2023, ÇARŞAMBA
15.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Girne Halk Evi (Evren Karademir)
15.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Yalova (Tufan Çerçioğlu)
15.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Mormenekşe (Kerem Eran)
15.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Baf Ü.Yurdu (Şakir Azizoğlu)
 
 
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