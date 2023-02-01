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Aksa 1. Lig 16. Hafta Panoraması: Zirvede işler karıştı

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Aksa 1. Lig 16. Hafta Panoraması: Zirvede işler karıştı
Aksa 1. Lig’in ikinci devresi geçtiğimiz hafta sonu oynanan 16. Hafta maçlarıyla başlarken zirve yarışındaki takımların çekişmesi daha da arttı.
İlk devreyi en yakın rakibi Baf Ülkü Yurdu’nun 7 puan önünde lider tamamlayan Miracle Karşıyaka ikinci devrenin ilk haftasında konuk olduğu rakibine 2-1 mağlup olunca, önemli bir yara aldı ve puan farkı azalmış oldu. Zirveyi takip eden süper Lig hedefindeki takımlardan Gençler Birliği ise konuk olduğu Yeni Boğaziçi’ni 2-1 mağlup ederek iddiasını ortaya koydu.
Play-off hattında olan takımlardan sadece Yeniboğaziçi’nin mağlubiyetle kapattığı haftada Esentepe, Gençler Birliği ve Yalova haftayı 3 puanla kapattılar.
Birinci Ligin 16. haftasında oynanan 8 maçın 5’ini ev sahibi takımlar, ikisini deplasman takımları kazanırken 1 maç ise golsüz beraberlikle tamamlandı.
Oynanan 8 maçta 20 gol atılarak maç başına 2,5 gol ortalamasına ulaşılırken, gol ortalaması en düşük haftalardan biri oldu.
İlk devreyi 19 golle krallık koltuğunda bitiren Miracle Karşıyaka’dan İlyas Yılmaz gol atamasa da en yakın takipçileri Esin Sonay 15 gol, Turgut Kaçar ile Deniz Kibar 14 golle takip ediyorlar.
Bu hafta oynanan karşılaşmalarda 23 sarı kart gösterilirken 3 tane de kırmızı kart çıktı.
 
Haftanın Takımı: Esentepe
Hedefini play-off oynama olarak belirleyen Esentepe konuk olduğu play-out hattı dışına çıkmak isteyen Girne Halk Evi’ni net bir skorla 3-0 mağlup ederek haftanın takımı olmayı hak etti.
 
Haftanın Futbolcusu: Sinan Çınar(Pera Gençler Birliği)
Pera Gençler Birliği takımının devre arasında transfer ettiği TC’li futbolcusu oynadığı futbol ve attığı iki golle rakibi Yeni Boğaziçi’ni 2-1 mağlup etmesinde büyük rol oynadı.
 

Haftanın Teknik Direktörü: Orçun Volkan(Baf Ülkü Yurdu)
Konuk ettiği lider Miracle Karşıyaka takımı karşısında takımını iyi motive eden ve gücünü bilerek kontrollü futbolla rakibini mağlup etmeyi başaran Baf Ülkü Yurdu takımının tenkil patronu Orçun Volkan haftanın teknik direktörü olmayı hak etti.
 

Haftanın Hakemi: Evren Karademir(Yeniboğaziçi-Pera Gençler Birliği)
Bölge derbisinde  pozisyonlara yakınlığı , doğru düdükleri ve maça etki etmeyen kararlarıyla iyi bir yönetim sergileyen Evren Karademir, yardımcı hakemleriyle de iyi uyumla haftanın hakemi olmayı hak etti.
 
Haftanın Kare Ası:
Okyanus(Lapta), Mehmetali (Pera G. Birliği), Süleyman (Baf Ülkü Yurdu), Aniljan Jorayev(Ü. Maraş)
 
Haftanın Onbiri:
Onurhan(Baf Ülkü Yurdu), Kadir(P. Gençler Birliği), Salih(Baf Ü. Yurdu), Yekta(Pera G. Birliği), Göksel(Lapta), Olgun(Pera G. Birliği), Aniljan(U. Maraş), Emre(Esentepe), Mehmet Eren(Baf Ü.Yurdu) Sinan(Pera G.Birliği), Zekai(Yalova)
 
Aksa 1.Lig 16. Hafta sonuçları
Yeniboğaziçi-Pera Gençler Birliği: 1 – 2
Düzkaya-Mormenekşe: 0 – 0
Lapta-Binatlı: 3 – 0
İncirli-Yenierenköy: 2 – 1
Girne Halk Evi-Esentepe 0 – 3
Yalova-Dörtyol 2 – 0
Baf Ü. Yurdu-M.Karşıyaka 2 – 1
Ü. Maraş-M. HacıaliYılmazköy:3 – 0
Aksa 1.Lig 17. Hafta programı:
Esentepe- Baf Ülkü Yurdu
Mormenekşe- Girne Halk Evi
Dörtyol – Unimar Maraş
Pera G.Birliği – Düzkaya
Binatlı – Yeniboğaziçi
Yenierenköy – Lapta
M. Hacıali Yılmazköy – İncirli
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Karşıyaka ASK 16 12 1 3 53 15 38 37
2. Baf Ülkü Yurdu 16 10 3 3 36 17 19 33
3. Pera L. Gençler Birliği SK 16 9 5 2 32 17 15 32
4. Yeniboğaziçi DSK 16 8 4 4 33 20 13 28
5. Yalova SK 16 8 4 4 20 16 4 28
6. Esentepe KKSK 16 7 5 4 34 20 14 26
7. Lapta TBSK 16 7 2 7 28 24 4 23
8. Düzkaya KOSK 16 6 5 5 26 22 4 23
9. Binatlı YSK 16 6 4 6 25 24 1 22
10. Mormenekşe GBSK 16 5 6 5 26 26 0 21
11. Ünimar Maraş GSK 16 6 2 8 33 34 -1 20
12. Girne Halk Evi 16 6 1 9 16 21 -5 19
13. M. HacıaliYılmazköy SK 16 5 4 7 22 30 -8 19
14. İncirli SK 16 3 4 9 16 37 -21 13
15. Dörtyol SK 16 2 2 12 9 38 -29 8
16. Yenierenköy TSK 16 1 2 13 19 67 -48 5
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