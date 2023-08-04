Akova’da sportif direktör Osman Deynekli

BTM 1. Ligin doğu bölgesi takımlarından Akova Spor Kulübü geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği genel kurulla 2023-24 sezonu yönetimini oluşturdu.

Şuayip Celme başkanlığındaki eski yönetime takviye yapılarak 2023-24 futbol sezonunda geçtiğimiz sezon olduğu gibi German Gold Ltdsponsorluğunda devam edilmesi kararı alındı.

Öte yandan German Gold Akova Spor Kulübü’nün yönetimine giren Osman Deynekli sportif direktörlüğe getirildi. Geçmişyıllarda futbolcu olarak da Akova Kulübü’ne hizmet veren Osman Deynekli bu sezon kulüpte sportif direktör olarak görev yapacak.

Şuayip Celme yönetimi önümüzdeki günlerde takımı çalıştıracak antrenör için ise bazı antrenörlerle masaya oturacak.

