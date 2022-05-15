Ahmet Sami Topcan Kupası da MTG’nin

Stad: Cihangir Stadı

Hakemler:İbrahim Katmer, Ahmet Genç, Abdulkadir Karadağ

Mağusa Türk Gücü: Selahattin, Aniljan Jorayev, Muzaffer, Mehmet, Barış, Arda, Muhammet, Ökkeş, Mehmet Adil, Nehir, Baran.

China B. Gençlik Gücü: Beren, Cengiz, Andaç, Yusuf, Murat, Hasan, Berkem, Emre, Yaşar, Erdinç, Muhammet.

Goller: Dk. 34 Mehmet Adil, Dk. 57 ve 82 Baran, Dk. 75 Muzaffer, Dk. 90 Atay (MTG), Dk. 47 Erdinç(GG)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Ahmet Sami Topcan Kupası sahibini buldu.

Aksa Süper Lig A2 Ligi şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile Aksa 1. Lig şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü’nün karşılaştığı Ahmet Sami Topcan Kupası’nın şampiyonu Mağusa Türk Gücü oldu.

Mağusa Türk Gücü A2 takımının rakibi China Bazaar Gençlik Gücü’nün 5-1 mağlup etmesi sonucunda kupayı bir kez daha müzesine götürmeyi başardı. Mağusa Türk Gücü’ne kupayı getiren golleri, Baran(2),Mehmet Adil, Muzaffer ve Atay atarken, GG’nin tek golünü ise Erdinç kaydetti.

A2 Ligi’nin namağlup olarak tamamlayan MTG A2 takımı Ahmet Sami Topcan Kupası’nda da bileği bükülmeyerek önemli bir başarıya imza attı.

A takımın ardından A2 takımın da sezonu çift kupayla tamamlaması camiayı sevince boğdu.

