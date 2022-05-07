Ahmed Sami Topcan Kupası 15 Mayıs'ta oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve AKSA A2 Süper Lig ile AKSA A2 1.Lig şampiyonlarını karşı karşıya getirecek olan Ahmed Sami Topcan Kupası'nın tarihi belli oldu. Buna göre AKSA A2 Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile AKSA A2 1.Lig şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü TSK arasında oynanacak Ahmed Sami Topcan Kupası 15 Mayıs 2022 Pazar günü, saat 17.00'de Cihangir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım 2021-2022 Futbol Sezonu Ahmed Sami Topcan Kupası şampiyonu olacak.