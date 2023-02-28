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Ağırdağ’da Dayı yeniden başkan

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Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü’nde seçime tek aday olarak katılan mevcut başkan Hüseyin Dayı, kulübün yeniden başkanı oldu

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Ağırdağ’da Dayı yeniden başkan
BTM 2.Lig ekiplerinden Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü’nde olağan genel kurul gerçekleştirildi. Oldukça kalabalık üye topluluğunun katılım gösterdiği seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Hüseyin Dayı, yeniden kulübün başkanı seçildi.
Ağırdağ Boğaz bilindiği üzere geçtiğimiz yıl çok başarılı bir sezon geçirmiş ve BTM 1.Lig vizesini finalde kaybetmişti.
 
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