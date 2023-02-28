Ağırdağ’da Dayı yeniden başkan

BTM 2.Lig ekiplerinden Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü’nde olağan genel kurul gerçekleştirildi. Oldukça kalabalık üye topluluğunun katılım gösterdiği seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Hüseyin Dayı, yeniden kulübün başkanı seçildi.
Ağırdağ Boğaz bilindiği üzere geçtiğimiz yıl çok başarılı bir sezon geçirmiş ve BTM 1.Lig vizesini finalde kaybetmişti.
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