Ağırdağ zevkten dört köşe

BTM 2. Lig 3. Grup mücadelesinde Ağırdağ Boğaz, konuk ettiği Bahçeli’yi 4-1 mağlup ederek dördüncü galibiyetini alarak ilk devreyi lider bitirdi

İktisatbank BTM 2. Lig 3. Grup lideri Ağırdağ Boğaz konuk ettiği Bahçeli takımını 4-1 mağlup ederek ilk devreyi lider olarak bitirdi.

Gönyeli Stadı’nda oynanan ve Olgun Canik’in orta hakemliğini yaptığı Ağırdağ Boğaz - Bahçeli karşılaşmasının ilk devresi 0-0 tamamlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan Ağırdağ Boğaz Yunus Emre ve Halil Umut Dağer’in üç golüyle rakibi Bahçeli’yi 4-1 mağlup ederek ligin ilk devresini 4 galibiyet bir beraberlik alarak 13 puanla lider tamamladı.

