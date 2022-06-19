Ağırdağ zevkten dört köşe

İktisatbank BTM 2. Lig 3. Grup lideri Ağırdağ Boğaz konuk ettiği Bahçeli takımını 4-1 mağlup ederek ilk devreyi lider olarak bitirdi.
Gönyeli Stadı’nda oynanan ve Olgun Canik’in orta hakemliğini yaptığı Ağırdağ Boğaz - Bahçeli karşılaşmasının ilk devresi 0-0 tamamlandı.
İkinci yarıya iyi başlayan Ağırdağ Boğaz Yunus Emre ve Halil Umut Dağer’in üç golüyle rakibi Bahçeli’yi 4-1 mağlup ederek ligin ilk devresini 4 galibiyet bir beraberlik alarak 13 puanla lider tamamladı.
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